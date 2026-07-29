Son Dakika | Gazeteciler figüranlı tiyatro haberi için adliyede

Butlan CHP’sinin İstanbul’daki rozet takma etkinliğine cast ajansları aracılığıyla figüran götürüldüğü iddiasını haberleştiren BirGün çalışanlarının savcılık ifadeleri alınmaya başlandı.

Soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyumu Gürsel Tekin’in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Başsavcılık, Sarıyer’de düzenlenen etkinliğe gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin bir cast ajansıyla anlaşarak götürüldüğü yönündeki iddiaların araştırıldığını açıklamıştı. Açıklamada, incelemelerin ardından şikâyet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtilmişti.

Haberi hazırlayan muhabir Ebru Çelik ile BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, ifade vermek üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gitti. Çelik’in savcılık ifadesinin alınmasına başlandı.

AJANS HABERİ DOĞRULADI

Etkinliğe katılımcı götüren ajanslardan Merss Prodüksiyon’un sahibi Ömer İne, organizasyona figüran sağladığını kabul etti. İne, buna karşılık CHP Genel Merkezi veya İstanbul İl Başkanlığından herhangi bir ücret almadığını savundu.

Çalışmanın herhangi bir kurumun talimatıyla yapılmadığını belirten İne, organizasyona dostluk ilişkisi ve gönüllülük temelinde destek verdiklerini öne sürdü. İne, desteğin ticari veya siyasi bir anlaşma gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

Etkinlik alanından paylaşılan yeni görüntülerin de cast ajansları aracılığıyla kişilerin törene götürüldüğü iddiasını desteklediği belirtildi.

BİRGÜN DE DAVA AÇACAK

BirGün yönetimi, haberin somut bilgilere dayandığını ve ajans açıklamasıyla doğrulandığını savundu. Gazete, haberin ardından çalışanlarına yönelik ortaya atılan iddialar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını açıkladı.