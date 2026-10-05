Son Dakika | Fon vurguncusu AKP'li bürokrat Ömer Çelik'le Bodrum tatili yapmış! YENİ Parti iddia etti

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon vurgunundan 20 milyar lira "kazanıp" yurtdışına giden eski bürokrat Osman Arıkan Nacar’la ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Emre, Nacar’ın AKP Sözcüsü Ömer Çelik’le kısa süre önce Bodrum’da tatil yaptığını öne sürerek Çelik’e yanıtlaması için sorular yöneltti.

“İKTİDARLA İÇ İÇE BİR İSİM”

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada Nacar’ın iktidar çevreleriyle yakın ilişkilerine dikkat çekti. Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi değerli arkadaşlar, bakın dedik ya fon soygunu, Adalet Kalkınma Partisi'nin genel merkezi, Tayyip Erdoğan'ın etrafında kim varsa oradan bir ses gelmesi... Şimdi ben önce size sorayım, insanlar tatile kimle gider? Ailesiyle gider, eşi varsa eşiyle gider, çocuklarıyla gider. Veyahut da çok yakın arkadaşıyla gider. Öylesine tanıdığınız biriyle tatil yapmazsınız, zaman geçirmezsiniz.

Bugün bir gazetede haberi çıktı. Eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışına kaçtığı haberi. Kim bu? Daha önce Adalet Kalkınma Partisi'nden iki kere milletvekili adaylığı yapmış, Osman Arıkan Nacar. Ortağı nerede? Tutuklu. Ortağı şimdi tutuklu bu soruşturmadan. E-Data Teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri. Mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış. Yetmemiş, ailesinden önemli görevlere getirilmiş, mesela bir abisi yine Adana'da İl Sağlık Müdürü olarak atanmış. İktidarla iç içe bir isim."

ÖMER ÇELİK’E BODRUM TATİLİ SORUSU

Emre, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e de doğrudan sorular yöneltti. Nacar ile Çelik’in kısa süre önce Bodrum’da birlikte tatil yaptığını iddia eden Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Peki, ben buradan soruyorum Sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Öyle ya, yani bir insan tatilini en yakın arkadaşıyla geçirir. Madem bu sizin bu kadar yakın arkadaşınız, 20 milyar TL'lik vurgundan bahsediliyor ve parayla birlikte yurt dışında olduğu... Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz."

Osman Nacar’ın babası Ali Nacar 2022 yılında vefat ettiğinde cenaze törenine AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nacar kardeşlerle birlikte tabuta omuz vermişti.

“UCUNU BIRAKMAYACAĞIZ”

Fon soruşturmasının takipçisi olacaklarını söyleyen Emre, konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti:

"Kıymetli yurttaşlarımız, bu konu bizim en temel konularımızdan biri. Asla ve asla bu işin ucu nereye giderse gitsin, ucunu bırakmayacağız. Üzerinde çalışıyoruz, bu hafta yine ilgili kurmaylarla birlikte bir toplantı daha gerçekleştireceğiz ve emin olduğumuz bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."

20 MİLYAR LİRALIK VURGUN İDDİASI

Odatv’nin haberine göre, borsada işlem gören E-Data Teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri olan Osman Arıkan Nacar’ın fon soruşturması kapsamında 20 milyar lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şirket ortaklarından Ali Göl’ün tutuklandığı, Nacar’ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Nacar’ın geçmişte Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokrasisinde çeşitli görevlerde bulunduğu, iki kez AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı biliniyor.