Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika | Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Son Dakika | Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Son Güncelleme:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 16.00 sıralarında Akarca Mahallesi’nde yaşandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu Karaca, sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alim Karaca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Son Dakika | CHP'li büyükşehir başkanlarından Özgür Özel'e tam destekSon Dakika | CHP'li büyükşehir başkanlarından Özgür Özel'e tam destek

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saldırıya ilişkin ilk açıklama yaptı:

"Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yönelik, çıkar gruplarının gerçekleştirdiği menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halkın iradesini hedef alan bu saldırının failleriyle birlikte azmettiricileri ve organize eden kişi ya da kişiler en kısa sürede ortaya çıkarılmalı, olay tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Geçmiş olsun."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silahlı Saldırı Muğla CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro