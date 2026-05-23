Son Dakika | Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 16.00 sıralarında Akarca Mahallesi’nde yaşandı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu Karaca, sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alim Karaca ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)
CHP'DEN İLK AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, saldırıya ilişkin ilk açıklama yaptı:
"Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yönelik, çıkar gruplarının gerçekleştirdiği menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halkın iradesini hedef alan bu saldırının failleriyle birlikte azmettiricileri ve organize eden kişi ya da kişiler en kısa sürede ortaya çıkarılmalı, olay tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Geçmiş olsun."