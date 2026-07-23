Son Dakika | Fatma Kaplan Hürriyet adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocaeli İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Hürriyet ve gözaltındakilerin savcılıktaki ifade işlemine gün içerisinde başlanacak.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturmayı başlatan başsavcılık, 31 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarını yöneltti.

Hürriyet, gözaltına alınırken , “Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” demişti.GÖZALTI LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 kişi şöyle:





"1. Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı

2. Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi

3. Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

4. Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı

5. Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu

6. Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü

7. Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

8. Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem

9. Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü

10. Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü

11. Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

12. Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü

13. Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi

14. İrfan CAN – Başkan Şoförü

15. Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri

16. Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

17. Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18. Demet IŞILDAK – Şahıs Firması

19. Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

20. Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21. Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23. Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

24. Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25. Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

26. Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28. Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

29. Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

30. Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

31. Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat"