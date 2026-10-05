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Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı dahil 17 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi... Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı dahil 17 kişiye tutuklama talebi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

11 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında 11 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

2 Ekim günü Türkiye yine bir şafak operasyonuna uyanmış ve İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı. AKP'nin yıllar sonra seçimde kaybettiği Eyüpsultan'ın belediye başkanı sabah saat 06.00 sıralarında evine gelen ekiplerce Mithat Bülent Özmen, gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararına tepki gösteren Karabat, operasyonun gündemi perdeleme amacı taşıdığını söylemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Özmen ile birlikte 23'ü kamu görevlisi 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. (ANKA)

Son Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındıSon Dakika | Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eyüpsultan Belediye
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