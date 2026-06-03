Son Dakika | Erdoğan Özel'in 'Darbeye karşı çık' çağrısına yanıt verdi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, bir kez daha CHP'deki butlan tartışmasına girdi. Erdoğan, CHP'nin 'İç meselesi' dese de görüşlerini ifade edip ana muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı 'darbeye' karşı çık çağrısına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının sonunda CHP'deki mutlak butlan tartışmasına değindi. Daha önce 'Bu işin hiçbir yerinde yokuz' diyerek açıklama yapan Erdoğan bu sefer daha geniş bir açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada olup bittiğini takip ediyorlar . Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar, onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı, zulüm de olsa o 'hain' ve 'işbirlikçi' olma sırasını savdı, şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak."

Erdoğan, yaşananları, "Güvenli takip mesafesinden" takip ettiklerini söyledi:

"Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe, bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz."

Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'in 'Darbeye karşı çık' çağrısına da şöyle yanıt verdi:

"Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serinkanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki, siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyor, Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISI NEYDİ?

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin son grup toplantısında Erdoğan'a şu çağrıyı yapmıştı: