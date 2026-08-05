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Son Dakika | Erdoğan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye İmralı Süreci kapsamında sunulan 'çerçeve yasa'ya ilişkin MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Son Dakika | Erdoğan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik hazırlanan 'çerçeve yasa'nın TBMM'ye gönderilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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