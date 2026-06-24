Son Dakika | Erdoğan istediği 'muhalefeti' anlatıp TBMM'deki düzenlemeler için destek istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin yaşadığı iç tartışmaların Türkiye siyasetini olumsuz etkilediğini savundu. Güçlü bir demokrasinin güçlü bir muhalefetle mümkün olduğunu belirten Erdoğan, muhalefet partilerine Meclis'te görüşülecek "düzenlemelerde yapıcı tutum" çağrısı yaptı.

Erdoğan, muhalefet partilerinin kendi iç meselelerinin kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız." dedi.

Muhalefette yaşanan yönetim tartışmalarının demokratik siyasete zarar verdiğini öne süren Erdoğan, "Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

NASIL BİR MUHALEFET İSTEDİĞİNİ ANLATTI

Erdoğan, iktidarın yanı sıra güçlü bir muhalefetin de demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. İktidarı denetleme görevini layıkıyla ifa eden güçlü bir muhalefet, güçlü bir demokrasinin mütemmim cüzüdür. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir." dedi.

Muhalefetin ülke sorunlarının çözümüne katkı sunması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin selameti açısından muhalefet de iktidar kadar dinamik olmalı, hızlı, üretken, çalışkan olmalıdır. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır." diye konuştu.

DÜZENLEMELER İÇİN DESTEK TALEBİ

Türkiye siyasetinde uzlaşmacı bir anlayışın hâkim olmasını istediklerini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde Meclis'e gelecek düzenlemelerde muhalefetin destek vermesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye siyasetinde yıkıcı rekabet yerine eserlerin, fikirlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefet partilerinden özellikle önümüzdeki 1,5-2 senelik zaman diliminde meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemelerini özellikle bekliyoruz. Sırf iktidara yarayacak diye ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz." dedi.

Konuşmasının sonunda tüm siyasi partilerin millete karşı ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Şunu ifade etmek isterim ki ister iktidar ister muhalefet sıralarında olalım hepimiz, ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız." ifadelerini kullandı.

SAHTE OY KRİZİ İÇİN DE AKP'Lİ VEKİLLERE UYARI YAPTI

Geçtiğimiz hafta AKP'li vekillerin TBMM'de sahte oy kullanmasının ardından Erdoğan, Meclis çalışmalarına katılım için vekillere uyarıda bulundu. "Daha mühim bir iş yok" diyen Erdoğan şunları ifade etti:

"12. yargı paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışarak milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız...

Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclisi çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclisin mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, ihtiyaçlarının, umutlarının ve hayallerinin çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum."