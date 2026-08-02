Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi

Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44’ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
Son Güncelleme:

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44’ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler de bulunuyor.

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Behzat Ç. iddialarına böyle yanıt verdiErdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Behzat Ç. iddialarına böyle yanıt verdi

Gözaltındaki 10 kişi için ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden birinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Belediye Başkanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro