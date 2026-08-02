Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada 55 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 44’ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler de bulunuyor.

Gözaltındaki 10 kişi için ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden birinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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