Son Dakika | Ercüment Akdeniz beraat etti

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan Gazeteci Ercüment Akdeniz hakkında beraat kararı verildi.

İlke TV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan Akdeniz, 241 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Akdeniz, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada savcı, Akdeniz’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Akdeniz ise savunmasında suçlamaları reddetti.

Akdeniz, HDK’de herhangi bir görev almadığını belirterek şunları söyledi:

Hayatımın hiçbir döneminde HDK’de görev almadım, HDK listelerinde adım yok. Kürt sorununa karşı barış çabalarını bir aydın olarak bir gazeteci olarak hep destekledim, destekliyorum.

Mütalaada EMEP’in her faaliyeti HDK’nin faaliyeti sayılmış. Böyle bir yargılama olmaz. Benim EMEK Partisi üyesi gençlerin herhangi bir gözaltı durumunda avukatları yönlendirmem de suç sayılmış. Bu nasıl suç sayılabilir. Mütalaa ciddiyetini kaybetmiş.

Mütalaada iddia makamı tanıkların şahsım aleyhine beyanda bulunmadıklarını hatırlatmış. İddia makamının bana ve aileme bir özür borcu olur mu bilmiyorum. Ama öyle olsa hakkımda beraat talep etmesi gerekirdi. Ancak taktir iddia makamının.

Benim iki örgüt üyeliğim vardır. Bunlar da Türkiye Yazarlar Sendikası ve DİSK Basın-İş üyeliklerimdir. Benim tek silahım da kalemimdir. Onu da yere düşürmedim. Dolayısıyla beraatımı talep ediyorum.”