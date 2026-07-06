Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun yeğeni tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mayıs ayı başında gözaltına alınıp tutuklanan Derya Dağdeviren'in de içinde olduğu iddianamesi hazırlanmayan toplam 13 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında: Arzu Can, Onur Gülin, İlkay Onok, Doğukan arıcı, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, Engin Gönül yer alıyor.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni olan Dağdeviren tahliye edilirken, aynı soruşturmada tutuklanan eşi Murat Dağdeviren’in tutukluluk hali devam ediyor.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU: "BU NASIL BİR ADALET ANLAYIŞIDIR?"

Yeğeni ve yeğeninin eşinin tutuklanmasının ardından karara tepki gösteren Dilek Kaya İmamoğlu, daha önce de aile üyelerinin tutuklandığını hatırlatarak duruma şu sözlerle tepki göstermişti:

“Biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu; hem annesinden hem babasından koparacak kadar vicdansızlaşmış bir düzenle karşı karşıyayız. Bir yıl önce abim Cevat Kaya’yı, 6 Şubat’ta ise diğer abim Ali Kaya’yı haksız ve hukuksuz şekilde tutukladınız. Şimdi de yeğenim Derya ve eşi Murat Dağdeviren’i çocuklarından ayırdınız. Geride ise anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?”