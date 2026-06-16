Son Dakika | Devlet Bahçeli erken seçim tartışmasına böyle girdi

Bahçeli şunları ifade etti:

Seçimlerin zamanında yapılmasıyla, Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.

Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak, Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz; değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet, seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor.

Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.

Ayrıntılar geliyor..