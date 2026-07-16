Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. Saat 12.00 sıralarında başlayan görüşme, PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci kapsamında yürütülen siyasi temasların devamı olarak gerçekleşti.

Görüşme 40 dakika sürdü. Herhangi bir açıklama yapılmadı.

Heyet, bir gün önce AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti. Görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı bildirilmiş ancak içeriğe ilişkin ayrıntı paylaşılmamıştı.

HEYETİN İMRALI’YA GİTMESİ BEKLENİYOR

Buldan ve Sancar’ın siyasi parti ziyaretlerinin ardından İmralı’da terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından tarafların açıklama yapabileceği belirtiliyor.

Meclis’te ise sürece ilişkin “çerçeve yasa” hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemenin Meclis tatile girmeden kabul edilmesi, ancak uygulamanın örgütün silah bırakması ve fesih kararının sahada doğrulanması şartına bağlanması planlanıyor.

UYGULAMA İÇİN SAHADAKİ DURUM İNCELENECEK

Planlanan modele göre, sahadaki durum MİT ve TSK tarafından tespit edilecek. Ardından MGK’nin örgütün feshedildiğini ve silahların bırakıldığını teyit etmesi beklenecek. Son aşamada ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALANLAR KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemede Öcalan ve örgütün yönetici kadrosu için özel bir hüküm bulunmayacağı öne sürülüyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların da kapsam dışında tutulacağı söyleniyor. DEM Parti birçok defa ise Öcalan için Umut Hakkı'nı gündeme getirmişti.

Türkiye’ye dönmek isteyen ve örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmadığı belirlenen kişiler, Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından ayrı ayrı incelenecek.

Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin üç veya beş yıl süreyle adli kontrole tabi tutulması da değerlendirilen başlıklar arasında. Bu kişilerin söz konusu süre boyunca kamu kurumlarında çalışamayacağı ve siyasi faaliyette bulunamayacağı ifade ediliyor.