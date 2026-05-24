Son Dakika | DEM Parti Özgür Özel'i makamında ziyaret edecek!
Son dakika... DEM Parti, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'deki CHP Genel Başkanlık makamında ziyaret etme kararı aldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek. Görüşme yarın (25 Mayıs) gerçekleşecek.
DEM PARTİ CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS GİRMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
DEM Parti, tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP Genel Merkezi'ne polis girmesine şöyle tepki göstermişti:
"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."
