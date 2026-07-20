Son Dakika | DEM Parti Öcalan ile görüşmek için yola çıktı!

TBMM’ye sunulması beklenen çerçeve yasa için siyasi trafik hızlanırken DEM Parti heyeti, PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti.

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak kamuoyunun da İmralı Süreci olarak bildiği süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti. Heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Görüşmenin ana gündemini, TBMM’ye sunulması beklenen çerçeve yasa ile sürecin bundan sonraki aşamalarının oluşturması bekleniyor.

HEYET ÖNCE AKP VE MHP İLE GÖRÜŞTÜ

İmralı ziyareti öncesinde Ankara’da yoğun bir görüşme trafiği yürütüldü. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 15 Temmuz’da AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

Heyet, 16 Temmuz’da da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmelerde sürecin mevcut durumu, hazırlanacak yasal düzenleme ve çerçeve yasanın kapsamı ele alındı.

DEM Parti, temasların ardından yaptığı açıklamada, yasal çerçevenin gecikmeden hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Abdullah Öcalan ile en kısa sürede görüşme yapılmasının hedeflendiği de bildirildi.