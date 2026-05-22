Son dakika | CHP'nin butlan kararına itirazı reddedildi

CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu.

YSK'YA sunulan itiraz dilekçesinde, mahkeme kararının Anayasa’ya aykırı olduğu ve hukuken icrasının imkansızlığı dile getirildi. Parti yönetimi, YSK’dan seçimlerin meşruiyetini tescilleyen mazbataların geçerliliğinin tespitini istemişti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

CHP lideri Özgür Özel'in dün gece genel merkez binasında yaptığı basın toplantısı ve seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmanın ardından partililer binada nöbet tuttu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için ve halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda milyonların, halkımızın olduğunu biliyor, görüyor ve bunu her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar, halkın vicdanından geri dönecektir. Sarayın aldığı bu yanlış, haksız ve hukuksuz kararı doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Baba ocağındayız, buradayız. Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" ifadeleri ile mücadelelerine devam edeceğinin altını çizmişti.