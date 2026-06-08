Son dakika | CHP'deki grup toplantısı krizi MYK'nın gündeminde! Özgür Özel açıkladı

Özel ve yönetimi için verilen mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun yarınki parti grup toplantısında kürsüye çıkacağı açıklanmıştı. Özel yönetimini bunun tüzük kurullarına göre mümkün olmadığını ifade etmişti.

KONU MYK'NIN GÜNDEMİNDE: TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA YAPILACAK

Özel, yaşanan son gelişmelerin ardından Manisa'daki programını akşam saatlerine erteledi. Bugün Meclis'te saat 11.00'de MYK toplantısına başkanlık eden Özel, toplantıdan hemen önce kritik soruya yanıt verdi.

"Grup yarın olacak mı?" sorusuna yanıt veren Özel, MYK toplantısının sonunda açıklama yapılacağını, kararlarının da orada ilan edileceğini söyledi.

Gözler MYK toplantısının sonunda yapılacak açıklamaya çevrildi.

AÇIKLAMA SAAT 13.00'TE

CHP lideri Özgür Özel'in MYK toplantısının ardından saat 13.00'te TBMM'de açıklama yapacağı bildirildi.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Butlan kararı ile dönen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yarinki grup toplantısına katılacağını duyurmuştu. Özel tarafı ise grup yönetiminin kendilerinde olduğunu ifade edip bu toplantıyı kendilerinin yapacağını belirten açıklamalar yaptı. Konu hakkında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise parti genel başkanlarının gruplarında konuşma haklarının olduğunu ifade edip Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yakmıştı.

Normal şartlarda Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü olması gerekçesi ile bugün Manisa'da olacak olan Özel, yaşanan gelişmelerin ardından programını akşam saatlerine çekti. Meclis'te Özel liderliğinde devam eden MYK toplantısının ardından verilecek karar merakla bekleniyor.