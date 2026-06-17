Son Dakika | CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar bugün teslim edilecek
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kurultay talebi hız kazandı. 900’ü aşkın delege imzası bugün genel merkeze teslim edilecek, il başkanları da açıklama yapacak.
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CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından kurultay süreci yeniden gündeme geldi.
Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan atanması sonrası, partinin kısa sürede kurultaya gitmesini isteyen CHP’li delegeler imza topladı.
CHP il örgütleri tarafından kurultay talebiyle toplanan 900'ü aşkın imazanın bugün saat 11.45’te CHP Genel Merkezi’ne teslim edilmesi bekleniyor.
İmzaların teslim edilmesinin ardından CHP’li il başkanları genel merkez binası önünde basın açıklaması yapacak.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi