Halk TV Siyaset Son Dakika | CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar bugün teslim edilecek

Son Dakika | CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar bugün teslim edilecek CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kurultay talebi hız kazandı. 900’ü aşkın delege imzası bugün genel merkeze teslim edilecek, il başkanları da açıklama yapacak.