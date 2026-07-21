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Son Dakika | CHP Silivri ilçe başkanı gözaltında

Son dakika... CHP İstanbul Silivri ilçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

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Son Dakika | CHP Silivri ilçe başkanı gözaltında
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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bulut'un adresinde polis ekiplerince arama yapıldığı belirtildi. Bulut'un işlemlerinin ardından yarın Silivri Adliyesine sevk edileceği bildirildi.

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BALCIOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma haziran ayında başlatılmıştı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

YERİNE EKİCİ GELDİ

Silivri'de Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırmasının ardından belediye meclisinde seçim düzenlendi. Tek adayın olduğu seçimde CHP adayı Yalçın Ekici, tam üye sayısının salt çoğunluğunun üzerinde oy alarak belediye başkanvekili seçilmişti. Oylama sonucunda belediye CHP'de kalmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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