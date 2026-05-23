Son Dakika | CHP PM toplantısı sona erdi: Yaklaşık 5 buçuk saat sürdü

Son dakika haberi... CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat 30 dakika süren toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından, CHP Parti Meclisi yeni yol haritasını belirlemek için toplandı.
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi; mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine karar verdi.
Kararın 21 Mayıs Perşembe günü UYAP'a yüklenmesinin ardından "acil" kodlu toplantı düzenleyen CHP yönetimi, Genel Merkez'i terk etmeme kararı aldı.
Perşembe gününden bu yana Genel Merkez'de bulunan parti yönetimi, bugün Kapalı Grup Toplantısı düzenleyerek Özgür Özel'i Grup Başkanı olarak seçti.
Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na 40 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
Mahkeme kararını tanımadıklarını vurgulayan Özel, açıklamalarının ardından CHP Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıya ilişkin parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonuna kadar kurultay kararını duyurması beklenecek.
Bu gerçekleşmediği takdirde Kurban Bayramı'nın ardından ilk pazartesi günü seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacak.