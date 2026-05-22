Son dakika | CHP MYK yeniden toplanıyor! Özgür Özel çağırdı

İstinaf mahkemesinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı vermesinin ardından aynı kararda eski genel başkan Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden göreve getirileceği hükmü de yer aldı.

CHP yönetimi verilen kararı kabul etmediklerini, süreci tanımadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından dün genel merkez binasında toplantılar yapılmıştı. Kararın duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun ilk yorumu ise AKP'ye yakın kanala 'Hayırlı olsun' şeklinde olmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL MYK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir adım attı. MYK’nin yeniden toplanması için çağrı yapıldı. Özel’in ayrıca saat 11.00’de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

SİYASİ PARTİLERDEN DAYANIŞMA ZİYARETLERİ VE TELEFONLARI

CHP'ye verilen mutlak butlan kararının ardından muhalefetteki tüm siyasi partiler Özel'i gerek arayarak gerek de ziyaret ederek destek oldular. İYİ Parti ve DEM Parti bugün partillerinin MYK toplantısını yapacak. Özdağ'ın ziyareti, DEM Parti'den gelen dayanışma telefonları, muhalefet partilerinden gelen açıklamaların tamamında butlan kararının demokrasiye yapılmış bir darbe olduğu ve Özel'in yanında oldukları ifade edildi.