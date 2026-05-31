Son dakika | CHP'de olağanüstü kurultay için ilk adım yarın atılacak

CHP'de butlan kararının ardından Özel liderliğinde Meclis'te yapılan MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için yarından itibaren delegelerden imza toplanılmasına başlanacağını açıkladı.

Zeynel Emre, "Mutlak butlan kararından sonra yapılan açıklamalarda, bayram tatili boyunca Kılıçdaroğlu cephesinden bir kurultay tarihi açıklanmadığı takdirde bayramdan sonraki Pazartesi günü olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanacağı ifade edilmişti. Şu ana kadar bir tarih telaffuz edilmedi. Yarın böyle bir süreç başlatılacak mı?" şeklinde sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruya şöyle de cevap vereyim, bakın işin nasıl bir siyasi mühendislik olduğunu görelim: Genel merkez tarafından, genel merkeze bir butlan sonrasında, tedbiren bir görevden uzaklaştırma ve eski yönetimin getirilmesine karar verildi. Aynı gerekçelerle İstanbul İl Kongresi de iptal edildi. Sonra yapılan kongreler de geçersiz sayıldı. Dikkat ederseniz orada bir tedbir kararı verilmedi. Niye? Çünkü oradaki siyasi mühendislik devam edecek. Orada hesapta işte süreci yayıp istedikleri gibi yönetimi atayacaklar. Onun için tedbir kararıyla eski yönetimin gelmesini istemiyorlar. Niye? Her ne kadar eski yönetimde Canan Kaftancıoğlu ceza almış ve kesinleşmiş ve siyasi yasaklı da olsa, vekâleten orada başkan vekili olarak duran ve görev yapan arkadaşların çok büyük bir kesimi bu yapılan siyasi operasyona ve bu butlana da karşı. Şimdi bunu bildikleri için o eski yönetimi getirmiyorlar. Bunun da altını çizelim. Tabii hesap şöyle de tutmuyor... Ben önce sizin sorduğunuza cevap vererek bunu açayım; biz Pazartesi, yarın, imzayı topluyoruz. Çok kısa süreci içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade ettik: Hangi delegelerle isteniyorsa onunla da toplarız. Üye isterse onunla da toplarız. Kim isterse. Ama mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Şimdi bakın burada da... Eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, arada bir farkla 'Bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli' diyen bir sayı olduğu için Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilmek zorunda kalındı."