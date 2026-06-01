CHP grubu toplanacak mı? Numan Kurtulmuş: CHP'ye yazı yazacağız

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP grubunun toplanıp toplanmayacağına ilişkin soruya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi. Kurtulmuş, CHP grubunun toplanıp toplanmayacağı ve bu süreçte Meclis Başkanlığı'nın nasıl bir rol üstleneceğine ilişkin soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının parti içi veya grup içi süreçlerde herhangi bir inisiyatif almasının söz konusu olmadığını belirtti.

Konuya ilişkin Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirmesinde, kamuoyunda oluşan bazı algıların doğru olmadığını ifade eden Kurtulmuş, “Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri uygulama böyledir” dedi.

TBMM Başkanlığının tarafsızlık ilkesine vurgu yapan Kurtulmuş, herhangi bir parti içi ya da grup içi anlaşmazlığın tarafı olmadıklarını belirterek, “Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi de bu değildir, vazifesi de bu değildir. Tarafsızlık ilkesi gereği bu hassasiyeti korumaya dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

