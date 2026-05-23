Son Dakika | Butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Kurultay sorusuna yanıt vermedi

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa açıklama yaptı. Konutunun önünde kameralara geçen Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Merkezi'nde ne zaman göreceğiz sizi?" sorusu üzerine konuşmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultaya gitmesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Açıklamasının sonunda bir gazeteci, "Kurultaya ne zaman gideceksiniz?" sorusunu yöneltse de Kılıçdaroğlu yanıt vermeden hızlıca aracına gitti.

#SONDAKİKA | Mutlak butlan kararının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, üst üste yöneltilen kurultay sorularına yanıt vermedi https://t.co/V93vHXOG8M pic.twitter.com/jYE6qMNBkS — Halk TV (@halktvcomtr) May 23, 2026

Kılıçdaroğlu şunları sarf etti:

" Şimdi ben düşüncelerimi açıklayayım önce. Birincisi; dün size söz vermiştim, bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerimde biraz sorun çıktı. Hâlâ biraz devam ediyor. Onu aştık, şimdi huzurunuzdayım.

Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.

(Soru: Siz mi arayacaksınız?) Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, "Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim." demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.

Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.

Ben hepinizin huzurunda, bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, ahlaki değerleri.

Bizim... Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleri, ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Söz veriyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, ahlaki değerleri.

Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleri, ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım.

Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.

Bu parti, az önce de ifade ettim, Cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil.

Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım, parti tabanını ifade ettim; Bizim parti kültürümüzde, hiçbir genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız, onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim kendileriyle görüştüm.

Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."