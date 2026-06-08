Son Dakika | Butlan yönetimi CHP PM'yi toplantıya çağırdı

CHP’ye ilişkin mutlak butlan kararının ardından partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplantıya çağırdı.

Parti Meclisi (PM) toplantısının 11 Haziran’da yapılacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun, istinaf kararının ardından 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi’ni (PM) toplaması bekleniyordu. Ancak toplantı daha sonra ertelenmişti.

Erteleme gerekçesi olarak, mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmî tebligatların henüz ulaşmaması gösterilmişti.

Butlan yönetimi 28 Mayıs'ta ertelenen Parti Meclisi (PM) toplantısı için şu açıklamayı yapmıştı:

"Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."