Son dakika | Butlan CHP'sinin ihraç listesindeki başkan istifa etti

CHP MYK toplantısında dün, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı dün yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına ‘Genel başkanım’ diyemez. Ahlaki ve etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın parti ile yollarını ayırmasıdır. Ahlaki olmayan, bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez, bunu hiçbir kurum kabul edemez. Bu hafta gelmiş olduğumuz noktada 5 belediye başkanımız ile ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İTİBARIYLA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptığı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Kotan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Disipline sevk gerekçem, Yeni Partimizin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel’e ‘Genel Başkanım’ demem ve kentimizde yapılan kongrelere katılmamdır. Bu anlayışı reddediyor ve suç sayılmasını kabul etmiyorum. Siyasetin etik kuralları vardır. Ben bu etik kurallar dışında hareket etmedim ve etmeyeceğim. Akla ve mantığa aykırı gelen gerekçelerle şahsıma yönelik suçlamaları anlamsız buluyor ve bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Benim sevdam makamlar değil, Konyaaltı’dır. Benim davam ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Benim en büyük sorumluluğum ise bana emanet ettiğiniz bu güzel ilçeye layıkıyla hizmet etmektir."

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİK DE CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtilirken, Buttan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı ayrıca Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i de disipline sevk ettiklerini açıklamıştı.