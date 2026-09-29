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Son Dakika | “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu

Son dakika haberi... Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıda alınan 5 karar açıklandı.

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Son Dakika | “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve fon skandalının ele alındığı toplantıda alınan kararları duyurdu.

Son Dakika | “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu - Resim : 1

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"FON KOORDİNASYON KURULU" KARARI

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı AKP Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı
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