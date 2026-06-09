Son Dakika | Bahçeli Özgür Özel'e seslendi! "Ona düşen aklıselimle hareket etmektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’deki tartışmaları “yönetim krizi” olarak nitelendirdi ve CHP Lideri Özgür Özel’e “akılselimle hareket etme” çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP’de yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP’li belediyeler üzerinden başlayan tartışmaların parti genel merkezine yansıdığını savundu.

Bahçeli, “Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme, dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür” dedi.

Bahçeli, CHP'nin kamuoyunun karşısına iç tartışmalarla çıktığını belirtti.

Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının, mahkeme süreçleriyle düğümlenen yönetim krizinin ve kurumsal aklını tüketen hizip mücadelesinin gölgesiyle çıkmaktadır” dedi.

Bu durumun tesadüf olmadığını söyleyen Bahçeli, “Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir” diye konuştu.

Bahçeli, CHP’nin kurumsal yapısının zarar gördüğünü savunarak, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasi parti nin kendi hukukunu, geleneğini, kurumsallığını ve meşruiyet zeminini nasıl aşındırdığı vahim bir manzaradır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP’deki hukuki süreçlerin meydan okuyan bir dille tartışılmasını eleştirdi.

Bahçeli, “Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir” dedi.

Parti içi sorunların tehditkâr söylemlerle çözülemeyeceğini belirten Bahçeli, “Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması, idari iflasın vesikasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, “İç düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak aziz milletimize ne fayda getirir?” diye sordu.

Bahçeli, CHP’de yaşanan tartışmalardan siyasi kazanç elde etme arayışında olmadıklarını söyledi.

Bahçeli, “Bizim meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” dedi.

CHP’de iki farklı yön ve meşruiyet iddiası bulunduğunu savunan Bahçeli, “Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası... muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır” diye konuştu.

Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel’e de doğrudan seslendi. CHP’deki tartışmaların meydanlara taşınmaması gerektiğini belirten Bahçeli, “Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı, toparlanma isteğiyle buluşmaktadır; diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte, sokak diliyle parti içi krizi büyütme hevesi, gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir” dedi.

Bahçeli, “Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın Özgür Özel’e düşen; ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin iç sorunlarını meydanların gerilimine bırakmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir” dedi.

Bahçeli, “Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci, kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır” diye konuştu.

"İKİ YOL VARDIR"

Bahçeli, CHP’nin önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti.

Bahçeli, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde iki yol vardır: Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır” dedi.

Siyasi partilerin iç hesaplarının ülke gündemine yüklenmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Nitekim ülke gündemi, siyasi partilerin iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir. Siyasette her sözün bir sonucu, her tavrın bir karşılığı, öfkeyle kalkılan her oturuşun bir maliyeti vardır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Bu hesabın sonunda mahcup olmamak, milletin vicdanına borçlu kalmamak isteniyorsa; gaflet uykularından uyanılmalı, gözler dört açılmalıdır” dedi.

Bahçeli, siyaset anlayışının sağduyuya dayanması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, “Siyaset; millete hizmet etme yolunda feraseti fevriliğe, aklı asabiyete, sükuneti saldırganlığa tercih etme sanatıdır” dedi.

Özgür Özel’e tavsiyede bulunan Bahçeli, “CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP’deki tartışmaların TBMM’ye de yansıdığını belirterek, “Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir” dedi.

Bahçeli, CHP yönetimine çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

“Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir.

Motoru yakmadan, direksiyonu kilitlemeden, yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.”

HZ.ALİ'NİN SÖZLERİ İLE SESLENDİ

Bahçeli, konuşmasında Hz. Ali’nin bir sözüne de yer verdi.

Bahçeli, “Hazreti Ali’ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir:

'Hak sizi hür yaşatmışken, hırs sizi kul etmesin!'” dedi.

Bahçeli, siyaset anlayışlarını da bu söz üzerinden anlattı:

"İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.

Sözlerime son verirken sınırlarımızın ötesinde yükselen her kriz başlığını Ankara merkezli bir okuyuşla kavrayan kıymetli dava arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum"