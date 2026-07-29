Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü belli oldu!

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş" olarak bilinen davada, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalar tamamlandı. Mahkeme heyeti, kararını hazırlamak üzere duruşmaya üç hafta ara verdi. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık hakkındaki hüküm, 24 Ağustos’ta açıklanacak

NELER YAŞANDI?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 27 Ocak 2026’da başladı. Altısı görevinden uzaklaştırılan yedi belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar aylar boyunca savunma yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de dosyada yargılanan isimler arasında yer aldı.

Savcılık, 14 Mayıs’ta açıkladığı esas hakkındaki mütalaada Aktaş’ın 13 eylemden beraatini, 35 ayrı eylemden ise cezalandırılmasını istedi. Aktaş hakkında toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme aynı gün dört sanığın tahliyesine karar verirken, dosyada tutuklu bulunan yedi sanığın cezaevindeki durumunun devamına hükmetti.

Haziran ayında başlayan karar duruşmalarında sanıklar ve avukatları, savcılık mütalaasına karşı ayrıntılı savunmalar yaptı. Suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne süren sanıklar beraatlerini, tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti. Haftalar süren savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti hüküm aşamasına geçti.