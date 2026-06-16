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Halk TV Siyaset Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 9 gözaltı

Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 9 gözaltı

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Dokuz kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 9 gözaltı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen gelirin aklanması” ve “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

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KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin Kültür Şube Müdürü’nün de bulunduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in yaptığı atamayla Kültür Daire Başkanlığı görevine Güven Ulutekin getirilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Operasyon Gözaltı
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