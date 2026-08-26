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Halk TV Siyaset Son Dakika | Alihan Kuriş'in kardeşi tutuklandı! İdris Naim Şahin'in aracından çıkmıştı

Son Dakika | Alihan Kuriş'in kardeşi tutuklandı! İdris Naim Şahin'in aracından çıkmıştı

Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanan Süleymancıların liderinin kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

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Son Dakika | Alihan Kuriş'in kardeşi tutuklandı! İdris Naim Şahin'in aracından çıkmıştı
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Son dakika... Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracı ile firar ederken yakalanan Süleymancıların liderinin kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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