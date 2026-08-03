Son Dakika | AKP'den siyasi partilere süreç yasası için bilgilendirme

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde bu hafta süreç yasasının TBMM'ye gelmesi beklenirken AKP'den ziyaret kararı geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, süreç yasası ile ilgili TBMM'deki partileri ziyaret edecek.

Süreç ile ilgili hazırlanan yasanın taslağı henüz kamuoyuna da duyurulmadı. Dün DEM Parti İmralı Heyeti de PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme yapmıştı. Heyet, bugün açıklamada bulunup Öcalan'ın mesajını paylaştı.

"Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur" diyen Öcalan, yaşanan gelişmelerin önemli bir adım olduğunu söylemişti.

KULİSLERDE SÜREÇ YASASI

TBMM'ye gelecek yasanın sınırlı bir süre içerisinde geçerli olması planlanıyor. Yasanın genel bir af değil PKK mensuplarına yönelik şartlı bir program içeren bir uygulama yapması bekleniyor. Kulis bilgilere göre, 5 yıl boyunca suç işlememe şartı ile PKK mensupları denetim içerisinde olacak. Örgüt yöneticilerin durumu da henüz netleşmedi. Son olarak Ankara kulislerinde üst düzey yöneticilerin Süleymaniye'de ikamet edeceği iddia ediliyordu. Sürecin başında yöneticilerin Avrupa'ya gönderileceği konuşuluyordu.