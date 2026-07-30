Son Dakika | Ahbap dosyasında yeni gelişme! Hüseyin Başaran ve 6 kişi tutuklandı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda Pazartesi günü 13 şüpheli gözaltına alınmış ve 12'si, bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

BAŞARAN'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Başaran'ın soruşturmanın ilk aşamasında müşteki olarak yer aldığı belirtilmişti.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Deniz Şimşek Hüseyin Başaran Ayhan Çevik Murat Yaren Nejdet Kuy Emin Arat Muhammed Ali Yılmaz

NE OLMUŞTU?

Yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 4 ana başlık altında işlem yürütüldüğü açıklanmış ve bunlar, Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler, Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ve ticari ilişkiler olarak belirtilmişti.

BAŞARAN, MAĞDURUM DEMİŞTİ

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıkmıştı. Başaran, şubat-nisan döneminde 22 taşınmazını yaklaşık 2 milyar 300 milyon TL'ye Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya vadeli devrettiğini, karşılığında 151 milyon 680 bin TL aldığını ve yurt dışı fon vaadiyle dolandırıldığını söylemişti.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Fındık ticaretiyle başlayan aile şirketinin 3. kuşak yöneticisi olan iş insanı Hüseyin Başaran, 2018'de kızı Mina Başaran'ın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle tanınmıştı.

Başaran, şimdi de Ahbap Derneği soruşturmasından dolayı gündemde.