Son Dakika | Adalar Belediyesi'ne inceleme! Mali şube 6'sı iş yeri 24 imar dosyasını inceliyor
Son dakika... İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi’nde inceleme yapıyor. 24 imar dosyası mercek altına alındı. Bir gözaltı işlemi yok.
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Son dakika... İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi’nde inceleme yapıyor. 24 imar dosyası mercek altına alındı. Bir gözaltı işlemi yok.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi