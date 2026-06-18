Son Dakika | Açlık grevindeki öğretmenler için TBMM'ye olağanüstü komisyon çağrısı! 11 vekil imzayı attı

Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin Ankara'daki açlık grevi dördüncü günündeyken önemli bir adım atıldı. CHP'li Suat Özçağdaş, 11 milletvekilinin imzasıyla öğretmenlerin talep ettiği TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun acil toplantısı için dilekçe verildiğini açıkladı.

Özçağdaş "Son günlerde kamuoyuna yansıyan özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ile mülakat mağduru öğretmenlerimizin sorunları konusunda ortaya çıkan gelişmeler üzerine, muhalefet milletvekilleri olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzu 22 Haziran Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi teslim ettik." dedi.

ÖĞRETMENLER BUGÜN DE ÇAĞRI DA BULUNMUŞTU

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, sosyal medya hesabından AKP Milletvekili Ayşe Gürcan'a komisyonun toplanması için çağrıda bulunmuştu. Sendika şunları ifade etmişti:

"Açlık grevinin 4. gününde annelerimiz yaşadığımız belirsizliğin ve mağduriyetin son bulması için Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’a çağrıda bulundu. Öğretmenlerin ve ailelerinin talepleri nettir: Verilen sözler tutulsun, komisyon bir an önce toplansın ve sorunlara kalıcı çözümler üretilsin! Direnişimizin 4. gününü geride bıraktık. Sesimizi açlığımızla duyuruyoruz!

Millî Eğitim Komisyonu’nun acil toplanmasını bekliyoruz! Gözaltına alınmak, aç kalmak, şiddete maruz kalmak bizim kararlılığımızı yok edemez!

Bizim açlığımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz kalmadı! Sözler tutulsun, komisyon toplansın!"

TALEPLERİ NELER?

Açlık grevindeki özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin talepleri birkaç başlıkta toplanıyor. Özel sektör öğretmenleri, 2014 yılında kaldırılan taban maaş hakkının yeniden yasal güvenceye alınmasını istiyor. Öğretmenler, bu düzenlemenin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenmesini talep ediyor. Bu hakla birlikte özel okullarda çalışan öğretmenlerin, kamudaki meslektaşlarından daha düşük ücretle çalıştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Özel sektör öğretmenlerinin bir diğer talebi ise güvenceli ve insanca çalışma koşulları. Sendika, öğretmenlerin düşük ücretlere, belirsiz sözleşmelere ve ağır çalışma koşullarına mahkûm edildiğini belirtiyor. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Meclis’in bu konuda somut adım atmasını, özel sektör öğretmenlerine verilen görüşme sözünün tutulmasını istiyor.

Mülakat mağduru öğretmenler ise atama haklarının verilmesini talep ediyor. Öğretmenler, mülakat sürecinde haksızlığa uğradıklarını belirterek 1611 öğretmenin göreve başlatılmasını istiyor. Bu nedenle taleplerin merkezinde, mülakat mağduriyetinin giderilmesi ve atama sözünün tutulması yer alıyor.