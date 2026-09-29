Son Dakika | 9 belediye başkanı AKP'ye geçti: Rozetleri Erdoğan taktı

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AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, diğer partilerden seçilen 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

Çok sayıda bakanın da yer aldığı toplantıda partiye katılan belediye başkanlarının rozetlerini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Söz konusu isimler arasında CHP'liler de bulunuyor.

CHP'DEN GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Düzenlenen törende, AKP'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer bulunuyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN KATILAN İSİMLER

Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye geçen belediye başkanları ise, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu oldu.

İYİ Parti saflarından ayrılarak AKP'ye katılan isim ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu oldu.

CHP'DEN YÜKSEK OY ALAN İSİMLER ŞİMDİ AKP'DE

Törenin en çarpıcı detaylarından biri, seçimlerde yüksek oy oranlarıyla CHP'den belediye başkanı seçilen isimlerin AKP'ye katılması oldu.

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak sandığa gidip seçmenin yüzde 48'inin oyunu almıştı.

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP çatısı altında yüzde 54.71 oy alarak seçilmiş, rakibi AKP ise yalnızca yüzde 35.55 oya ulaşabilmişti.