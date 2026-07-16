Son Dakika | 400 milyonluk vurgunun kilit ismi 1 yıl dolunca tahliye edildi! Nedeni de buymuş
Son dakika... Yunus Emre Vakfı yolsuzluk davasında bir yıldır tutuklu olan, vakfın eski başkanı Prof. Şeref Ateş'in yurtdışı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
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Yunus Emre Vakfı yolsuzluk davasında bir yıldır tutuklu olan, vakfın eski başkanı Prof. Şeref Ateş'in yurtdışı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre; Hakim, tutuklulukta 1 yılın dolması nedeniyle yasal zorunluluktan bu kararın verildiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi