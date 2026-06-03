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Halk TV Siyaset Son Dakika | 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi

Son Dakika | 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı.

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Son Dakika | 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılamaların daha makul sürede tamamlanması amacıyla 140 yeni mahkeme kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için yeni mahkemeler kurulacağını açıkladı. Gürlek, mahkemelerde ihtisaslaşmanın artırılmasının da hedeflendiğini belirtti.

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İŞTE KURULAN MAHKEMELER

Gürlek, toplam 140 yeni mahkeme kurulmasına karar verildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

1 Ağır Ceza Mahkemesi,
1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
3 Çocuk Mahkemesi,
46 Asliye Ceza Mahkemesi,
1 Sulh Ceza Hâkimliği,
4 İnfaz Hâkimliği,
36 Asliye Hukuk Mahkemesi,
1 Sulh Hukuk Mahkemesi,
5 Asliye Ticaret Mahkemesi,
2 Aile Mahkemesi,
24 İş Mahkemesi,
16 Tüketici Mahkemesi

olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mahkeme Akın Gürlek
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