SOL Parti'den NATO karşıtı yürüyüşe çağrı

SOL Parti’nin 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ülke genelinde başlattığı kampanya tüm hızıyla sürüyor. Ankara ve İstanbul’daki kitlesel eylemlerin ardından, kampanyanın yeni durağı Balıkesir Altınoluk olacak.

SOL Parti’nin “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” sloganıyla yürüttüğü politika kampanyası kapsamında organize edilen halk yürüyüşü, 24 Mayıs Pazar günü Balıkesir’in Altınoluk beldesinde gerçekleştirilecek.

Yürüyüş, mutlak butlan kararı sonrasında kritik bir süreçte organize edilirken, parti örgütleri tarafından yürüyüş için “Memleketi Birlikte Savunacağız. Birleşe Birleşe Kazanacağız” sloganıyla geniş çaplı çağrılar yapılmaya başlandı.

SOL Parti, eşit, laik, tam bağımsız demokratik Türkiye için mücadele eden herkese bir dayanışma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisini Saray kayyumu atandı. Bu bir parti meselesi değil bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz. Memleketimizin geleceğine, haklarımıza ve özgürlüğümüze hep birlikte sahip çıkıyoruz. Tam bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye için korkuya değil dayanışmaya karanlığa değil umuda yürüyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.