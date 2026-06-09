Siyasette 'Osmanlı' tesadüfü: Önce Kılıçdaroğlu konuştu sonra Erdoğan paylaşım yaptı

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir “Osmanlı” mesajı vermişti. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sosyal medyada Osmanlı vurgulu bir mesaj paylaşması dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN “OSMANLI” VURGULU PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı çınarı, bayrağımızı 7 iklimde gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı’nın yerini alan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki ilk değil, son devletimizdir. Devlet-i ebet müddet, aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz var olmaya devam edecek.”

KILIÇDAROĞLU: “TÜRKİYE O COĞRAFYAYA GİTMEK ZORUNDADIR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Çok önemli bir coğrafyada. Bakın, dünya dengeleri değişiyor derken Çin’e, Amerika’ya, İngiltere’ye, Ortadoğu politikalarına bakın, Osmanlı’nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden kendi kişiliğini korumak, geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli, sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundadır. Türk cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı, Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı, Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kısır tartışmaların dışına çıkmak zorundadır. Eğer kısır tartışmalara takılır kalırsak bu bize değil, en çok Türkiye’ye zarar verir. O nedenle bizlerin mücadelesi hak ve adalet mücadelesidir.”