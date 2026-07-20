Siyaset tarihini değiştirecek kulis! Özgür Özel'in yeni partisi ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının Yargıtay'a adli tatilin son günlerinde ulaşması ve henüz Özgür Özel tarafının yaptığı itiraza yönelik bir adım atılmaması yeni parti söylentilerini iyiden iyiye artırdı.

Son yaşanan gelişmeler ışığında halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, CHP Lideri Özgür Özel'in kurulmasına kesin gözüyle bakılan ve adına "Yeni Parti" denilecek yeni partisi ile ilgili Türkiye siyaset tarihini derinden etkileyecek bir kulis bilgisi paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ İLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Saymaz'ın aktardığına göre, tüzük ve programı belli olan Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi önümüzdeki hafta verilecek.

Özgür Özel'in de konuşmalarında sık sık yer verdiği "Değişim zamanı" sloganı ile başlayacak olan parti programında; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesi olan bağımsız, çağdaş ve egemen Türkiye ideali ön plana çıkarılırken siyasal anlayışın çağdaş sosyal demokrat değerlerden beslendiği vurgulanıyor ve Anadolu’nun bir arada yaşam kültürüne dayalı düşünsel birikimi ortak miras kabul ediliyor.

Saymaz'ın aktardığına göre Yeni Parti, iktidarı değiştirme ve iktidar olma hedefini merkezine alıyor; Özgür Özel kanadının sık sık dile getirdiği bir diğer ifade olan "Türkiye İttifakı" idealinden söz ediliyor.

EN AZ 90 VEKİL YENİ PARTİ'YE GEÇECEK

"Özgür Özel’in çevresine göre Yeni Parti’nin kurucuları, milletvekilleri olacak. En az 90 milletvekilinin CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye katılmasını bekliyorlar." diyen Saymaz, Yargıtay’ın butlan kararını bozması halinde bile Yeni Parti'nin kapanmayacağını, her ihtimale karşılık açık bırakılacağını ifade etti.

GELECEK PARTİSİ'NİN ESKİ BİNASI YENİ PARTİ'NİN ADRESİ OLACAK

Yeni Parti’nin genel merkezi büyük bir ihtimalle Gelecek Partisi'nin boşalttığı, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki eski adresi olacak.

TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE SÜREÇ TAMAMLANACAK

Halk TV yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, halkın talebi doğrultusunda temmuz ayı içerisinde yeni parti sürecinin tamamlanacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan partinin kuruluşu öncesinde Özgür Özel’in, salı günü gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda son kez CHP Lideri sıfatıyla kürsüye çıkması bekleniyor.

Özel’in 'altı ok' rozetiyle yapacağı son konuşmasında mutlak butlan kararının ardından yeni döneme ilişkin mesajlar paylaşması öngörülüyor.