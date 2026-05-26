Şişli'nin tutuklu belediye başkanı Şahan 'butlan' yazısı yazdı: Boğazım düğüm düğüm

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi’nin polis zoruyla boşaltılmasını Silivri'den kaleme aldı.

Medyascope internet sitesinde yayınlanan ''24 Mayıs’a içeriden bakmak'' başlığı ile yazılan yazıda Şahan, süreci 28 Şubat'a benzetti ve “Bir yol arkadaşım yazmış bugün, ‘28 Şubat’ımızı yaşıyoruz’ diye. İşin özü budur” ifadelerini kullandı.

''KONU ARTIK BİR PARTİNİN GELECEĞİ DEĞİL''

Resul Emrah Şahan, CHP'ye yönelik müdahalenin sadece bir parti için tartışma olarak görülemeyeceğini dile getirerek, “Konu artık ne bizlerin tutukluluğu ne de bir partinin geleceğidir. Cumhuriyet’in yeniden biçimlenişinin sonuçlarıdır” yorumunu yaptı.

''OLMAZ DEDİĞİMİZ HER ŞEY OLDU''

Silivri'de 24 Mayıs sabahını anlatan Şahan'ın ifadeleri şu şekilde:

''Sabah sekizde sayıma kalktım. İki gündür hastayım. Sağlık burada en dikkat edilecek iş biliyorum. Tayfun yıllarca görüşçüsü olduğumda hep bunu söyledi. İnsan on iki metrekarede tek başına hasta olunca, biraz da benim gibi evin tek oğlu nazı varsa biraz zor geçiyor. Ama ilgileniyorlar. Revir, ilaçlarım, eksiğim yok. İlk iş televizyonu açtım. CHP Genel Merkezi önündeki durum çok bildik hikâye. İstanbul İl’den şerbetliyiz. Şişli’den zaten alışkınız. “Genel Merkez’e de yapamazlar herhalde”, “Olmaz” dediğimiz her şeyin en hızlı şekilde olup önümüze konduğu zamanlardan geçiyoruz.



İçim içime sığmıyor tabii. Kızıyorum, öfkeleniyorum. Genel Merkez önüne giden Bursa milletvekillerinden biriyle son geldiğinde saatlerce burada ülkenin geleceği için yaptığımız sohbet geliyor aklıma, inanamıyorum. “Hani aynı yerdeydik bu ülkenin geleceği için!” diyorum. Kaygılarımız, hedefimiz, çabamız ortaktı. “Ne safmışsın be Emrah, şu siyaset simsarlığını hiç öğrenemedin!” diyorum sonra.



Avukat geliyor. Çıkıyorum heyecanla. Sanki anlık haberler alacakmışım gibi… Koridorda başkanlarla karşılaşıyorum. Her yüzde başka bir duygu okuyorum. Kaygılı olan, umutlu olan… Ama özünde herkeste büyük bir hüzün. Karabasan çökmesi gibi. Bu kötülüğün sınırlarını anlamaya çalışıyorum televizyonda anbean, olan biteni yerimde durmadan izlerken.

''HANGİ SİYASİ YAŞAMININ YÜKÜNÜ ÜSTLERİNE ALACAKLAR?''

Gelişmeleri cezaevinden büyük bir kırgınlık ve öfkeyle takip ettiğini ifade eden Şahan, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri de anımsattı.

“Bugün onu düşünüyorum. Benim ailemden, kızımdan bir ömür uzak olmamı, bu zindanda çürümemi mi istiyorlar acaba?” diyen Şahan, “Hangi çocuğun, hangi ailenin, buradaki hangi siyasinin yaşamının yükünü üstlerine alacaklar?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Merkezi’ne polis girdiği anlarda duygulandığını belirten Şahan, “Tutamıyorum kendimi, çok doluyorum. Boğazım düğüm düğüm” ifadelerini kullandı.

''YOLCULUK YENİ BAŞLIYOR''

Şahan yazısının son bölümünde ise şu cümlelere yer verdi: