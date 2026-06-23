Sırrı Sakık TBMM’den Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Hangi yüzle gidip Selahattin'i ziyaret edeceksin?'

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mahkeme kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

"HANGİ YÜZLE GİDİP SELAHATTİN'İ ZİYARET EDECEKSİN?"

Sakık, Kılıçdaroğlu için, "Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"On yıldır Selahattin Demirtaş'ı içeride tutup sonra 'Ben gideceğim, onu ziyaret edeceğim.' Hangi yüzle gidip Selahattin'i ziyaret edeceksin? Kürtler size üç dönem, bağrına taş basarak oy verdi. Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin. Hepimiz ölüp gideceğiz ama arkada hoş bir seda bırakmak; sen o hoş sedayı da bırakmadın"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı bir dakikalık söz hakkı talebinde bulunan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğine dair açıklamalara ve iddialara sert karşılık verdi.

"PİŞMANLIK DA BİR ERDEMLİLİKTİR AMA SİZDE BU YOK."

Milletvekili Sırrı Sakık, parlamentoda Kürtlerle ilgili bir sorun yaşandığında ulusal bir konsensüs sağlandığını belirterek 2016 yılındaki dokunulmazlık oylamasını hatırlattı. Sakık, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ne zaman Kürtlerle ilgili bir sorun olursa bu parlamentoda bir ulusal konsensüs sağlanır. Yıl 2016, dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Bu parlamentonun ana muhalefet partisinin başkanı gelip şurada oturarak 'Anayasa'ya aykırıdır ama 'evet' diyorum' dedi. Anayasa'ya karşı suç işliyor, aradan on yıl geçiyor, bir gazeteci soruyor, diyor ki, 'Pişman mısınız?' 'Hayır, pişman değilim' diyor. Pişmanlık da bir erdemliliktir ama sizde bu yok."

KILIÇDAROĞLU: PİŞMAN DEĞİLİM

Yaşanan bu gerilimin arka planında, Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vermesine ilişkin yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, söz konusu karardan dolayı pişman olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Hayır, değilim. Demirtaş siyasi tutuklu, yanlış olduğunu söyledim, defalarca ziyaret ettim" yanıtını vermişti.

"KEMAL BEY, DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK"

Tartışmaları alevlendiren son gelişme ise tartışmalı mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan Necdet Saraç'ın yaptığı açıklama olmuştu. Saraç, katıldığı bir programda, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanarak yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYECEK

Halk TV, söz konusu ziyaret başvurusunun yapılması durumunda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bu talebe nasıl yaklaşacağını araştırarak nabız yokladı.

Edinilen bilgilere göre Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini kabul etmeyecek.

(ANKA)