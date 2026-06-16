Silivri Belediyesi operasyonunda arbede çıktı! 'İtirafçı' oldu denilen isme adliye önünde tepki

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Silivri Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın, adliye çıkışında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Aydın'ın 'itirafçı' olduğu iddia edildi. Kasaba TV’nin aktardığına göre Aydın, yoğun tepki üzerine adliyeden polis yardımıyla çıkarılabildi.

BALCIOĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlemişti.

Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği, Bora Balcıoğlu ile Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü’nün tutuklanmasına karar verdi.