Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Silivri Belediyesi operasyonunda arbede çıktı! 'İtirafçı' oldu denilen isme adliye önünde tepki

Silivri Belediyesi operasyonunda arbede çıktı! 'İtirafçı' oldu denilen isme adliye önünde tepki

Silivri Belediyesi operasyonunda serbest bırakılan Naci Aydın’a adliye çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. Soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Silivri Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın, adliye çıkışında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Aydın'ın 'itirafçı' olduğu iddia edildi. Kasaba TV’nin aktardığına göre Aydın, yoğun tepki üzerine adliyeden polis yardımıyla çıkarılabildi.

İmamoğlu'ndan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına tepki: İktidara karşı seçim kazanmak suçİmamoğlu'ndan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına tepki: İktidara karşı seçim kazanmak suç

BALCIOĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlemişti.

Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği, Bora Balcıoğlu ile Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü’nün tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silivri Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro