Sezgin Tanrıkulu’ndan Diyarbakırlılara çağrı: 'Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyorum'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP lideri Özgür Özel'in yarın Diyarbakır'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceğini belirterek, "Yarın saat 09.30’da Diyarbakır Havalimanı’nda Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bulunan Sezgin Tanrıkulu, CHP liderinin ziyaret kapsamında gençler, kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve bölge esnafıyla buluşacağını aktardı.

Ziyaretin amacının vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek, karşılıklı görüş ve önerileri paylaşmak olduğunu ifade etti.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ülkenin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yarın Diyarbakır’da olacak. Gençlerle, kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, çiftçilerimizle ve esnafımızla bir araya gelecek; yurttaşlarımızın sorunlarını dinleyecek, görüş ve önerilerimizi paylaşacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmayı, umudu ve ortak mücadelemizi büyütmek için tüm dostlarımızı ve hemşehrilerimizi yarın saat 09.30’da Diyarbakır Havalimanı’nda Genel Başkanımızı karşılamaya davet ediyorum. Hep birlikte, dayanışma içinde buluşmak dileğiyle."