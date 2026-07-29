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Selçuk Özdağ Gelecek Partili milletvekillerinin yol haritasını açıkladı

Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından gözler TBMM'deki milletvekillerine çevrildi. Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, dört milletvekilinin bağımsız olarak Yeni Yol Grubu'nda kalacağını görev yapacağını belirtti.

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Selçuk Özdağ Gelecek Partili milletvekillerinin yol haritasını açıkladı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından, partinin TBMM'deki milletvekillerinin yol haritası netleşmeye başladı.

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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada, partinin Meclis'teki dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini ancak herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını söyledi.

Özdağ, milletvekillerinin görevlerine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

YENİ YOL GRUBU'NDA KALACAKLAR

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM'deki çalışmalarını sürdürürken, Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan milletvekilleri şunlar:

  • Sema Silkin Ün (Denizli)
  • Selçuk Özdağ (Muğla)
  • Kani Torun (Bursa)
  • Mustafa Bilici (İzmir)

Dört milletvekilinin, Yeni Yol Grubu çatısı altında çalışmalarını sürdüreceği ancak bağımsız milletvekili statüsünde görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gelecek Partisi Milletvekili
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