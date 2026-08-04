Seferihisar'a üçüncü dalga operasyonda dikkat çeken zamanlama

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri belediye binasında inceleme yaptı. Binada bulunan bilgisayarlara el konuldu.

Operasyonun, Belediye Başkanvekili Fuat Gümüş ile belediye meclis üyelerinin CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçeceklerini duyurmasından dakikalar sonra yapılması dikkat çekti.

Operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"YENİ PARTİ'YE KATILMA KARARI ALDIK"

Fuat Gümüş, belediye meclis üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan gelişmeleri gerekçe gösterdi.

Gümüş, “Bu tarihi sorumluluk bilinciyle, demokrasinin kurumsallaşmasına olan sarsılmaz inancımız ve halkımızın sahadaki güçlü talebiyle Sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılma kararı almış bulunuyoruz” dedi.

Kararın bir kopuş olmadığını söyleyen Gümüş, Seferihisar’a hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, “Hizmet kararlılığımız, Seferihisar’a olan bağlılığımız ve sevgimiz değişmeyecek, aksine çok daha fazlasıyla büyüyecektir” ifadelerini kullandı.

İLK OPERASYONDA ÜÇ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturmanın ilk aşamasında, 18-20 Mayıs 2026 tarihlerinde dört kişi gözaltına alındı. Belediye satın alma birimi koordinatörü, bir gazeteci ve bir encümen üyesi tutuklandı. Bir kişi ise serbest bırakıldı.

17 Haziran’daki ikinci operasyonda, aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu altı kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra yediye yükseldi.

25 Haziran’da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda ise Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Yetişkin’in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İsmail Yetişkin’in görevden uzaklaştırılmasının ardından 6 Temmuz’da yapılan seçimde Fuat Gümüş, Seferihisar Belediye Başkanvekili seçildi.