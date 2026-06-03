Saldırıların ardından Kuveyt'ten İran'a diplomatik darbe! 2 diplomata sınır dışı kararı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Kuveyt ile İran arasında askeri gerilim, diplomatik alana da taşındı. İran Devrim Muhafızları'nın Kuveyt'teki askeri üsleri hedef alan saldırılarının ardından Kuveyt hükümeti, Tahran yönetimine karşı bir dizi sert tedbiri devreye soktu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine İran'ın Kuveyt'teki en üst düzey diplomatik temsilcilerinden biri olan maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı. Görüşmede, saldırılara ilişkin Kuveyt'in tepkisini içeren resmi protesto notası İran tarafına iletildi.

24 SAAT VERİLDİ

Kriz bununla sınırlı kalmadı. Kuveyt makamları, görev yapan iki İranlı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılmaları için 24 saatlik süre tanıdı. Kararın, saldırılara verilen doğrudan diplomatik yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Kuveyt yönetimi, İran'ın ülkedeki diplomatik temsil gücünü azaltacak yeni bir adım daha attı. İran Büyükelçiliği'nde görev yapan personel sayısının düşürülmesine karar verilirken, uygulamanın kısa süre içinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Alınan kararlar, iki ülke arasındaki ilişkilerde siyasi ve güvenlik dengelerine ilişkin endişeleri de artırdı.