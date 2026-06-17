Şair Şükrü Erbaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: 'Ben şiiri bırakayım sen de siyaseti, ne dersin?'

Daha önce kaleme aldığı yazı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" ile CHP Genel Başkanlığı’na atanmasını sert bir dille eleştiren şair Şükrü Erbaş, 2. bir yazı kaleme alarak tepkisini daha da büyüttü.

Erbaş, Kılıçdaroğlu’na hitaben yazdığı yazıda, "Haydi intihar etmeyelim ama ben şiiri bırakayım, sen de siyaseti, ne dersin?" önerisinde bulundu.

"SİYASET LONCASININ PLASTİK GÜLÜ"

Şükrü Erbaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, “Sevgi bizim dinimiz”den, “nefret benim dinim”e nasıl geldin sen… Siyaset loncasının plastik gülü, Tom’un monarşi meleği!” ifadeleriyle tanımladı.

"KİNİNİ, PORNOGRAFİK BİR HAZLA İSKELETİNE KADAR SERGİLEDİN"

Tepkisini dile getirmeye devam eden şair, yazısını şu cümlelerle sürdürdü:

Yakutistan’da, senin gibi hırslarını düşkünler pazarına tutanlara “oturduğun koltuğun altında kal” diyorlar, duymuş muydun? Bence yeter! Kinini, pornografik bir hazla iskeletine kadar sergiledin. Ülke günlerdir küfrediyor. Yeminle, sana bile yazık!

"PARTİYİ SONUNDA GERÇEKTEN ‘CE-HA-PE’ YAPTIN!"

Şükrü Erbaş'ın BirGün gazetesindeki "Bay Kemal'e bir nafile yazı daha… Ben şiiri bırakayım sen de siyaseti, ne dersin?" başlıklı yazısından bazı kesitler şu şekildedir: