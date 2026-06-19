Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı ile buluştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Suriye’de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Şam Kalp Hastanesi’ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetleri ve hastanenin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane ziyaretinin ardından Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birliği ve ortak çalışma imkanları ele alındı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, “Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Suriye’de, Şam Kalp Hastanesi’ni ziyaret ettik. Ziyaretimizin ardından Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve heyeti ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin iki ülke için hayırlı neticeler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’nun Suriye’deki temaslarının çeşitli görüşme ve ziyaretlerle devam etmesi bekleniyor.